Певица из Новосибирска стала участницей «Голос. Дети»

Наставником тринадцатилетней девочки с необычным голосом стал Баста.

Дайя Борисова исполнила песню r’n’b-певицы Блю Кантрелл Hit ’Em Up Style. Члены жюри Валерий Меладзе и Пелагея оценили необычную манеру пения девочки, которая «выросла» на Аврил Лавин и Эми Вайнхаус. Дайя занимается вокалом с восьми лет, до участия в «Голосе» прошла в полуфинал отборочного тура «Евровидения-2017» в России и вместе с отцом стала финалисткой шоу «Два голоса» на канале СТС в 2016 году. Манера исполнения Борисовой более взрослая, чем у многих участников, что, по мнению ее отца Вадима, и заставило Басту выбрать ее в свою команду.