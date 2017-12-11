Друзья издали книгу в память о лидере новосибирской рок-группы «Коридор»

«О любви и боли» представит стихи Алексея Костюшкина и воспоминания о его жизни.

Книга выпущена тиражом тысяча экземпляров, ее публикация обошлась примерно в полмиллиона рублей, которые собрали друзья и поклонники музыканта. Алексей Костюшкин ушел из жизни летом 2015 года после длительной болезни, и, когда уже не мог играть на гитаре, стал писать стихи. Именно они стали основой «О любви и боли», как было решено еще в 2014 году, но потом к ним добавились фотографии из семейного архива и истории тех, кто знал музыканта. Презентация книги состоится 14 декабря во время концерта группы «Коридор» в ДКЖ. Вдова Костюшкина Светлана считает, что, возможно, будет выпущен дополнительный тираж — она не ожидала, что люди проявят такой интерес к творчеству ее покойного мужа.