Самым популярным певцом в Новосибирске стал Эд Ширан

Аналитики Яндекс.Музыки назвали самые популярные композиции 2017 года.

Песня «Shape of You» британского певца возглавляет не только новосибирский, но и общероссийский рейтинг. Предпочтения жителей Столицы Сибири отличаются от всей страны совсем незначительно, единственным исключением стала группа Imagine Dragons - в местном топе всего одна их песня, по России музыканты пользуются большей популярностью. Всего в рейтинге пять зарубежных композиций и четыре русскоязычных, выглядит он так:

1. Ed Sheeran — «Shape of You»

2. Burito — «По волнам»

3. Imagine Dragons — «Believer»

4. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — «Despacito»

5. Грибы — «Тает лёд»

6. LOBODA — «Случайная»

7. Charlie Puth — «Attention»

8. Portugal. The Man — «Feel It Still»

9. Artik & Asti — «Неделимы»