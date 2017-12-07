Самым популярным певцом в Новосибирске стал Эд Ширан
Аналитики Яндекс.Музыки назвали самые популярные композиции 2017 года.
Песня «Shape of You» британского певца возглавляет не только новосибирский, но и общероссийский рейтинг. Предпочтения жителей Столицы Сибири отличаются от всей страны совсем незначительно, единственным исключением стала группа Imagine Dragons - в местном топе всего одна их песня, по России музыканты пользуются большей популярностью. Всего в рейтинге пять зарубежных композиций и четыре русскоязычных, выглядит он так:
1. Ed Sheeran — «Shape of You»
2. Burito — «По волнам»
3. Imagine Dragons — «Believer»
4. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — «Despacito»
5. Грибы — «Тает лёд»
6. LOBODA — «Случайная»
7. Charlie Puth — «Attention»
8. Portugal. The Man — «Feel It Still»
9. Artik & Asti — «Неделимы»
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