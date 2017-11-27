Новосибирская группа Ploho завоевывает Прибалтику

Летом музыканты снялись в фильме литовского режиссера, а недавно попали в топ латвийского радиочарта.

Сингл пост-панк группы «Молодость», который войдет в ее новый альбом, был в тройке самых популярных композиций рижского Naba. Ploho называют его более «светлым» и «менее меланхоличным», чем другие их песни. Также сибирские музыканты дали интервью станции Baltkom, которое вызвало у слушателей большой позитивный отклик. Солист группы Виктор Ужаков отметил, что на прибалтийском радио достаточно много русской музыки, и она пользуется популярностью. Сейчас Ploho собирают средства на выпуск своей новой пластинки, им необходимо еще около сорока тысяч рублей.