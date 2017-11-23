Группа Soulshop попала под «Дождь»

В новом клипе солистка новосибирского рок-коллектива промокла насквозь.

Группе потребовалась фотостудия с аквазоной, чтобы снять кадры с полуобнаженной Лерой Рукавишниковой, но основное экранное время все равно досталось играющим музыкантам. Soulshop оплатили съемки из своего кармана, единственной помощью со стороны стала тысяча рублей, которую перевел на счет неизвестный фанат. В своем Instagram новосибирские музыканты посетовали, что жизнь рок-звезд — далеко не гламур, а тяжелый труд: «Иметь свою группу — это разгружать ГАЗели с тяжеленным оборудованием, мыть полы на площади, сравнимой с футбольным стадионом, играть подряд пять часов без остановки и выглядеть так, как будто ты ни капельки не устал, под аккомпанемент очередной сработавшей пожарной сигнализации. Но это всегда остается за кадром. Потому что рок — это не для слабаков!».