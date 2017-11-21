Выпускники новосибирской консерватории сыграли Despacito «по-сибирски»

Горячий хит исполнили в снегу среди берез.

На шоу «Вечерний Ургант» объявили конкурс, приуроченный к визиту пуэрториканского певца Луиса Фонси — сыграть его хит на русских народных инструментах и записать это на видео. Василий Юрченко, Павел Михайловский и Кирилл Мелентьев сняли свой на улице в Октябрьском районе. Некоторые из комментаторов на Youtube опасались и руки музыкантов, и за инструменты. В общей сложности трио из Новосибирска использовало восемь: домру, балалайку, контрабас, рожок, аккордеон, кахон, бубен и трещотку. Сначала музыканты записали звуковую дорожку, затем сняли видео и смонтировали его за ночь. Все трое — профессионалы, Василий Юрченко и Павел Михайловский закончили Новосибирскую консерваторию, а Кирилл Мелентьев все еще учится.