Группа He called her Jen превратила Академгородок в Голливуд

Новосибирский коллектив выпустил новый клип на песню «В космосе».

На создание видео у группы ушло два месяца: He called her Jen поставили амбициозную задачу воссоздать атмосферу голливудских фильмов восьмидесятых, идеально подходящую для synthpop-композиции. Съемки проходили на пляже Академгородка и Бугринском мосту. В клипе были использованы эффекты видеопленки, а музыканты выбрали ретро-стилистику для своих причесок и одежды. В составе He called her Jen два участника - Константин Глуздаков и Данил Могильный. Группа существует с 2008 года, музыканты играют в стилях indie, рок и электропоп.