Британский журнал рассказал о новосибирской электронной музыке

Electronic Beats сделал обзор «странной музыки родом из одного из крупнейших регионов России».

В десятку сибирских музыкантов-продюсеров из электронного андеграунда попали новосибирские музыканты «Спящие радары», Boredom, Danny o’Lumerz. Последний создал мини-альбом «пост-дембель-рейв», работу над которым он начал перед окончанием военной службы. На его подвижную и немного сказочную музыку Danny o’Lumerz вдохновляют маленькие города и дальнобойщики. Boredom держит свою биографию в тайне. Журнал отметил влияние британского художника Burial в ранних треках и продуманную интерпретацию стиля ambient. «Спящие радары» считаются титанами сибирской волны стиля «эмо» и виртуозно передают чувство дискомфорта. Также в топ Electronic Beats попали музыканты из Иркутска, Томска, Омска и Барнаула.