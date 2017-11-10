Новосибирские рэперы сняли клип на Марсе

«Lentos & Дым» представили видео на песню«Компас».

В горных породах возле села Чаган-Узун большое сочетание ртути, которая окрашивает их в ярко-оранжевые и красные оттенки, так что эту местность окрестили «алтайским Марсом». Солист группы Дмитрий Дым снимался в скафандре, который его коллега по группе и, по совместительству, режиссер клипа Елена Волкова нашла через знакомого фотографа. По ее словам, песня «Компас» о том, что «мы очень много пишем, читаем, занимаемся различными экспериментами, познаём космос, познаём Землю, но не можем познать себя и до сих пор не знаем, кто мы на самом деле. Но умея всё на свете, мы просто не умеем жить, не понимаем, как это делать. Идея клипа в том, что человеку нужен человек. Это простая истина, которая не нами придумана, но нами использована». Съемки клипа длились четыре дня и обошлись всего в пятнадцать тысяч рублей, которые подарил коллективу неизвестный поклонник.