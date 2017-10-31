Новосибирские рок-скрипачки сыграют музыку из «Игры престолов»

Зимой группа Silenzium снимет новый клип. Съемки планируют начать после Нового года, трек уже готов. Он состоит из нескольких музыкальных тем «Игры престолов» в авторской обработке группы. Silenzium планируют показать в клипе момент из книги, который не был раскрыт в сериале.

Съемки планируют проводить как в студии, так и на улице, но точные места пока не определены — выбирать будут из мест, где есть подходящий антураж. До этого масштабного проекта группа работает над своей версией «Прекрасного далеко», который снимут целиком на деньги фанатов. В клипе планируют задействовать большое количество массовки — детей, одетых в пионерскую форму. Единственный нерешенный вопрос — локация, по словам участниц Silenzium, «ее достаточно сложно получить».