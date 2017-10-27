Правнук изобретателя сыграл Рахманинова на терменвоксе

В ДК Горького прошел концерт Петра Термена, где он продемонстрировал, как работает электромузыкальный инструмент.

Музыкант приехал в Новосибирск на научный фестиваль «Кстати». По словам Петра, игра на терменвоксе — семейная традиция, до него на этом инструменте играла его бабушка. Первый экземпляр был изобретен Львом Терменом в 1920 году. При игре на терменвоксе музыкант не касается его, звук рождается благодаря перемещению рук в электромагнитном поле среди двух антенн. Правой рукой регулируется высота, а левой — громкость звука.

Музыкант начал свои занятия шесть лет назад — его с детства вдохновлял терменвокс, но рабочий экземпляр был всего один. На концерте он исполнил и классические романсы Сергея Рахманинова, и хиты групп Muse и Radiohead.