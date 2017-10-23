Новосибирские скрипачки превратились в группу Kiss

Группа Silenzium сделала свою версию известной песни «I Was Made For Lovin' You».

Группу создали в 2004 году бывшие студенты Новосибирской консерватории. По словам руководителя Натальи Григорьевой, их вдохновили яркие образы участников Kiss. «По сюжету у нас как будто классические музыканты собрались, а пианистка не из этой среды, ей всё надоело, она мечтает не о такой карьере, она хочет стать рок-звездой. Ей снится сон, а потом она возвращается в реальность, а реальность совсем не такая», - пояснила идею клипа виолончелистка. Видео, которое уже можно посмотреть на Youtube, сняли бесплатно друзья Silenzium. Самой долгой частью процесса оказалось создание узнаваемых образов — у визажиста на грим ушло около трех часов.