Сложно себе представить, что на водопроводных трубах можно исполнить любую мелодию, играя на них как на барабанах. Но Spaceman project такие сложности не останавливают – эта команда создает ни с чем несравнимые интерпретации современной музыки и барабанного шоу, с футуристичным ударным инструментом Трубофоном – агрегатом, который объединил в себе лучшее от ударных инструментов. Дуэт примет участие в ближайшей конференции вдохновляющих выступлений TEDxNovosibirsk, темой которой станет Человек будущего.

ДКЖ, 20 мая