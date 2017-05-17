Самым шумным участником конференции TEDxNovosibirsk станет Spaceman project
Сложно себе представить, что на водопроводных трубах можно исполнить любую мелодию, играя на них как на барабанах. Но Spaceman project такие сложности не останавливают – эта команда создает ни с чем несравнимые интерпретации современной музыки и барабанного шоу, с футуристичным ударным инструментом Трубофоном – агрегатом, который объединил в себе лучшее от ударных инструментов. Дуэт примет участие в ближайшей конференции вдохновляющих выступлений TEDxNovosibirsk, темой которой станет Человек будущего.
ДКЖ, 20 мая
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