Бот Telegram протестирует знания о Новом годе

Новосибирские разработчики придумали чат-бот «Дед Мороз», который содержит пятьсот вопросов о празднике в разных странах.

По информации специалистов Центра дополнительного образования НГУ, его главная цель — помочь узнать больше об истории и традициях Нового года. Всего в подарок новосибирским пользователям популярного приложения разработали десять уровней заданий, некоторые вопросы довольно сложные. Также со сказочным стариком можно просто пообщаться на новогодние темы. Каждый, кто успешно завершит полный курс обучения, создатели пообещали сертификат Центра дополнительного образования НГУ об успешном прохождении курса Деда Мороза.