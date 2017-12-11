Новосибирск стал одним из самых популярных в Instagram городов

Также Столица Сибири вошла в топ самых перспективных мегаполисов.



Instagram посчитал количество публикаций с геотегами и составил рейтинг городов, которые больше всего любят фотографировать пользователи. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань, а Новосибирску досталось четвертое место, и это единственный сибирский город в топе. В мировом рейтинге самым фотографируемым стал Нью-Йорк.

Среди мегаполисов Новосибирск занял более низкую позицию — девятое место. Автор рейтинга, издание «Русский репортер», отметило, что он лидирует по вложениям в сферу образования и «заслуженно считается интеллектуальной столицей России», но в остальном демонстрирует ровные темпы развития и уступает таким городам, как Красноярск и Хабаровск.