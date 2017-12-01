Аудитория новосибирских интернет-СМИ впервые превысила аудиторию телеканалов

Молодежь выбирает интернет-издания и группы в социальных сетях и все меньше смотрит телевизор.

Данные об историческом переломе основаны на исследовании отдела социологии информационно-аналитического управления администрации Новосибирской области. По словам начальника отдела Анны Самойловой, 2017 стал первым годом, когда специалисты не смогли написать в своих выводах фразу о том, что «телевидение остаётся основным источником информации и развлечения для жителей». Количество людей, отказавшихся от антенны дома, увеличилось в два раза по сравнению с 2016. Жители Новосибирска предпочитают узнавать новости из пабликов Вконтакте, и это относится и к возрастному населению — его доля в интернете растет. Опрос проводился по телефону, всего в нем приняли участие более одиннадцати тысяч совершеннолетних респондентов.