Мэр Новосибирска одобрил именные стикеры в Telegram

«Если людям интересно, если они улыбаются — то ради бога», — отреагировал Анатолий Локоть.

На прошлой неделе в мессенджере Telegram появился пакет из двадцати одного стикера с лицом мэра Новосибирска — любой желающий может использовать их для выражения своих эмоций в сети. Анатолий Локоть оценил старания создателей и сказал, что набор ему нравится, «особенно гримасы», и к шаржам он относится с юмором. Единственное, что не одобрил мэр — ненормативную лексику, которую содержат несколько подписей к стикерам, по него словам, он следит за своей речью и считает, что нецензурным выражениям не место в общественном пространстве.