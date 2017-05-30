Житель Новосибирска выиграл в «Гослото» суперприз в 300 млн рублей

Победитель и новоявленный миллионер пока не вышел на связь, однако известно, что победным стал билет лото «4 из 20», купленный за 100 рублей в Новосибирске.

Такой крупный приз впервые разыгрывался в номинации «4 из 20» и одному из жителей Новосибирска хватило одного билета за сто рублей, купленного на сайте «Гослото», чтобы выиграть 300 млн рублей.

Пока что обладатель этого состояния не вышел на связь с организаторами лотереи, которые просят его дать о себе знать и посетить главный офис компании в Москве и иронизируют в сообщении по этому поводу на сайте: «Наверняка, прямо сейчас он пытается поверить, что все это происходит с ним на самом деле».

по данным sib.fm