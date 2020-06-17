«Яндекс» запустил новый сервис видеозвонков

Чтобы начать пользоваться «Телемостом», не нужно скачивать приложение. Новый сервис работает в «Яндекс.Браузере» и Google Chrome, в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Со временем «Телемост» будет доступен в других браузерах и продуктах компании.

Создать встречу можно по ссылке. Пока в видеозвонке одновременно могут участвовать до 35 человек, время вызова не ограничено. Пользователи могут отключать микрофон и камеру, делиться экраном. В «Яндексе» пообещали, что в будущем количество функций будет расти.