В качестве мер поддержки российским ИТ-компаниям могут обнулить НДС, снизить верхнюю планку налога на прибыль с 20% до 12% и заместить их выпадающие доходы за счет госзаказов и заказов крупных компаний с госучастием. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, знакомых с обсуждением возможной помощи отрасли. Накануне президент Владимир Путин провел большое совещание с представителями ИТ-индустрии, по итогам которого предложил провести в этой сфере налоговый маневр.

Регионы также смогут снижать верхнюю планку налога на прибыль для высокотехнологичных компаний еще на 2 процентных пункта, еще одна мера — бессрочное продление уплаты страховых взносов по ставке 14%.

В качестве мер поддержки отрасли связи могут упростить процедуру ввоза радиоэлектронных средств и приостановить требования закона Яровой — согласно нему компании связи обязаны наращивать емкости для хранения разговоров и переписки абонентов на 15% в год.

Кроме того, глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил также субсидировать 50% расходов компаний-лидеров ИТ-отрасли на разработку новых продуктов. «Чтобы не допустить никаких сбоев в работе отрасли, мы должны заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов либо заказов наших крупных компаний с госучастием»,— сказал Владимир Путин.

Другие предлагаемые меры: «регуляторные песочницы» — особое правовое регулирование при тестировании новых технологий (к примеру, беспилотников) на ограниченной территории, и льготный доступ центров обработки данных к электроэнергии.