ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений

Новая нейросеть может распознавать даже русскоязычный сленг и обходить сложные условия записи. Перевести в текст можно как полученные и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд. После этого по ним можно будет осуществлять поиск, чтобы найти нужную информацию. В будущем расшифровать можно будет более длинные и пересланные сообщения.

Функция должна стать доступной для пользователей мобильного приложения в ближайшую неделю, а затем — и в компьютерной версии.