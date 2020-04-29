Фото просто огонь: новосибирская блогерша устроила пожар ради Instagram

Девушка с ником t.murkina разместила в своем Instagram фото, на которых она позирует на фоне горящей травы с подписью: «Специально развела пожар в поле чтобы сделать фотку». Так это на самом деле, или же блогерша увидела пожар и решила использовать его как фон — неизвестно. Но своего девушка добилась — в считанные часы ее пост получил несколько тысяч комментариев и много репостов от популярных пабликов. Однако реакции были преимущественно негативными — комментаторы в самых резких выражениях обвиняют девушку в глупости и пустом хайпе.

Губернатор Травников предупредил, что с начала следующей недели в области будет действовать особый противопожарный режим.