Что делать, если ваша лоджия пустеет? Присоединяйтесь к челленджу «Плачу на техно»!

Флешмоб запустил в своем аккаунте сценарист и шоумен Александр Гудков. Он призвал всех танцевать под песню «Плачу на техно» группы «Хлеб», недавно перепетой «Cream Soda». Шоумен со своей командой сняли на нее клип в духе времени — все участники клипа, строго соблюдая самоизоляцию, танцуют и поют на балконах.