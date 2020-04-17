Несколько тысяч человек опубликовали видео своих танцев на балкон под песню, посвященную всем отмененным вечеринкам.
Что делать, если ваша лоджия пустеет? Присоединяйтесь к челленджу «Плачу на техно»!
Флешмоб запустил в своем аккаунте сценарист и шоумен Александр Гудков. Он призвал всех танцевать под песню «Плачу на техно» группы «Хлеб», недавно перепетой «Cream Soda». Шоумен со своей командой сняли на нее клип в духе времени — все участники клипа, строго соблюдая самоизоляцию, танцуют и поют на балконах.
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