В новосибирском академпарке разработали ИТ-систему против коронавируса

Система уже работает в одном из российских регионов на базе платформы Smart City Cloud — собственной разработки AT Consulting Восток. Она собирает и хранит данные о приехавших из неблагополучных регионов, помогает колл-центрам в информировании населения и взаимодействует с органами власти, экстренными службами и муниципалитетами. В компании рассказали: «Скорость реагирования — самое важное при предотвращении эпидемии. Уже сегодня правительства субъектов могут внедрять наш сервис для интеллектуальной поддержки штабов. Он обеспечивает единое цифровое пространство для всех участников, оперативный сбор и анализ информации, ее наглядное представление для принятия управленческих решений».