Разработчики из Новосибирска сделали «живую» карту распространения коронавируса

За основу берут данные ВОЗ, Минздрава и региональные источники. Карту можно посмотреть в виде онлайн-стрима на Youtube и узнать актуальную информацию на сайте. Идея пришла разработчикам после того, как они увидели популярность подобных ресурсов за рубежом и решили сделать удобный проект для российских пользователей. По их словам, он полностью некоммерческий и его главная цель — сделать так, «чтобы страх и паника уступили место здравому смыслу».