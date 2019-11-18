Помоги сохранить планету: бери с собой многоразовую сумку вместо полиэтиленовых пакетов.
В «МЕГА Новосибирск» можно взять в аренду сумку для покупок
Пластик разлагается от семисот до тысячи лет и засоряет природу. Самый простой способ снизить его потребление — носить с собой многоразовую сумку для покупок. Для покупателей, которые забыли ее дома, «МЕГА Новосибирск» предлагает удобный сервис — ее можно взять в аренду в четырех локациях торгово-развлекательного центра: на катке, на стойке информации, на парковке тележек и в МЕСТО ЕСТЬ 2.0.
Российское отделение Greenpeace выпустило видео об опасности одноразового пластика. В нем экологи рассказывают об «оружии массового поражения» — пакетах и других продуктах, не подлежащих повторному использованию.
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