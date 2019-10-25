Новосибирский зоопарк построит вольер для африканских животных

По словам директора зоопарка Андрея Шило, дизайнеры и архитекторы перенимали опыт в Чехии и Германии, где на сегодняшний день самые современные павильоны для африканских животных. Под вольеры и крытые павильоны для жирафов, антилоп и зебр хотят выделить около семнадцати тысяч квадратных метров. Для зоопарка принципиально вписать новые объекты в территорию так, чтобы не пришлось срубать ни одно дерево. Если все пойдет по плану, то вскоре в Новосибирск приедут один самец и две самки жирафов, столько же антилоп, пять зебр, страус марабу и птица-секретарь.