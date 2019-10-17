В Академгородке призывают не кормить голубей

Дискуссия о запрете кормления голубей разгорелась в паблике Академгородка в Facebook. Местное издание «Родные берега» процитировало орнитолога Марию Маркину, которая утверждает, что голуби переносят такие заболевания, как орнитоз и сальмонеллез. Опасен даже их помет, который после высыхания превращается в пыль и разносится по воздуху. Противники кормления пернатых считают, что есть смысл запретить его на законодательном уровне, как сделали, например, в Магадане. Тем не менее, у голубей нашлось немало защитников, которые жалеют птиц и не видят в них угрозы.