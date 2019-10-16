В Новосибирске меняют мусор на билеты в театр и кино

Сдав на переработку вторсырье, можно будет посетить концерты, спектакли, выставки, кинотеатры и лекции. В разных районах города организованы точки приёма мусора, куда можно принести алюминий, стекло, пластик или макулатуру в один из пунктов приема, получить экобилет и обменять его в офисе выдачи билетов (Красный проспект, 50, офис 341) на любые культурные мероприятия. Все отходыбудут переработаны для вторичного использования или утилизации.

Принять участие в акции можно только один раз и получить один экобилет вне зависимости от количества сданного вторсырья, но не менее двух килограммов одного из видов отходов. Подробные ребования к сданному в переработку сырью можно посмотреть на сайте проекта ekobiletnsk.ru.