Американский фотохудожник назвал новосибирское метро одним из самых креативных

На работу над книгой у него ушло два года, а всего фотохудожник провел за съемками советских станций и остановок семнадцать лет. Хервиг начал путешествовать по СССР в начале 1990-х в поисках уникальных автобусных остановок. Съемки в метро на фотокамеру Sony a7 III он начал в 2017 году – в общей сложности, он провел примерно двести пятьдесят часов на станциях семи бывших советских республик, за это время его задерживали больше тридцати раз. По мнению американского фоторафа, в Новосибирске самой впечатляющей оказалась «Площадь Маркса».



