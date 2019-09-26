В Новосибирском зоопарке появилась маленькая анаконда

Парагвайской анаконде два года, и пока в длину он всего шестьдесят сантиметров — в десять раз меньше, чем его сородичи в дикой природе. Самец довольно агрессивен — при попытках взять его в руки, он немедленно пытается атаковать. Анаконды активны, главным образом, в темное время суток, когда они охотятся в воде на различных млекопитающих, водоплавающих птиц, молодых кайманов, земноводных и рыбу. Все свое время змея проводит на стволе дерева, а к бассейну интереса пока не проявляет, хотя анаконды любят воду. Сейчас посетители зоопарка не могут посмотреть на новичка — он отгревается после путешествия в закрытом павильоне, но скоро его переведут в террариум.