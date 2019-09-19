В Толмачево торжественно откроют бюст Покрышкина

Помимо самого бюста 20 сентября в аэропорту откроется выставка, созданная в сотрудничестве с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств.

Аэропорт получил бюст в дар от руководителя проекта «Аллея Российской Славы» Михаила Сердюкова в честь присвоения нового имен на общенациональном конкурсе «Великие имена России». По результатам голосования Толмачево будет назван в честь трижды Героя Советского Союза, маршала авиации, Почетному гражданина Новосибирска Александра Ивановича Покрышкина. Материалы для выставки приготовили Музеем Новосибирска, Краеведческий музей и Музеей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина.