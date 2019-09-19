В Новосибирске открылось енотокафе

Всего в EnoTime живут четыре енота — Фил, Боря, Лиза и Ева. Они приехали в Новосибирск из Краснодара — животные родились в питомнике, абсолютно ручные и имеют все необходимые прививки. Как и большинство подобных заведений, EnoTime работает по принципу тайм-кафе: первый час стоит четыреста рублей, затем — пять рублей за минуту. Чтобы поиграть с малышами, которым всего полгода, необходимо предварительно записаться, а кличество человек должно быть не больше семи, чтобы избежать стресса. Располагается енотокафе по адресу Октябрьская, 45.



