Успеть до холодов: когда идти смотреть на новый фонтан в Центральном парке

Такое название он получил из-за того, что все технические трубы находятся под землей, и наружу выходят только струи, которые оставляют на асфальте совсем небольшое количество воды – между ними даже можно ходить. Графиком работы фонтана поделилась глава департамента культуры Анна Терешкова. Фонтан включают в десять утра, с шести и до десяти вечера к водному каскаду добавляется светомузыкальное шоу. По наблюдениям посетителей парка, представление гарантированно проходит в пятницу, субботу и воскресенье. В конце сентября фонтан начнут готовить к зиме.