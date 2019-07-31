В Новосибирске теперь нельзя выгуливать опасных собак без намордника

Всего их в списке двенадцать, включая помеси: акбаш, американский бандог, американский, бразильский и алапахский бульдоги, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака. В справке поясняется: «Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку». Документ вступит в силу в 2020 году. Без намордника таким собакам можно будет находиться только на территории, принадлежащей ее хозяину, а о наличии потенциальной опасности он будет обязан предупредить специальной табличкой.



