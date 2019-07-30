На берегу Обского моря пройдет этнофестиваль «Живая вода»

Организаторы называют его фестивалем для «людей, желающих не только отдыхать, но и познавать».

«Живая вода» – старейший в России этнический фестиваль, который существует с 1997 года. Его аудитория – родители с детьми, молодежь, студенты, бизнесмены. Фестиваль стал сибирским аналогом европейских open-air –– с подобной атмосферой демократичности и интеллигентности, праздника и качественного отдыха. «Живая вода» пройдет 3 и 4 августа на берегу Обского моря - для ярмарки, концертов и мастер-классов будет оборудована комфортная территория палаточно-туристического лагеря «Юность» (Бердск).

3 августа откроется ярмарка ремесел «Руки», а оба дня будут работать площадки различных мастер-классов. В музыкальной программе выступят группы Sandal, CANTADORA, Qantabrika и многие другие,а Николай Ооржак проведет настоящий шаманский обряд. Полную программу фестиваля можно найти в группе ВКонтакте.