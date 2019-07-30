Новый фламинго не спасовал перед «старичками» в Новосибирском зоопарке

«Фламинго стало больше: их было четырнадцать, теперь шестнадцать. Из Чехии была доставлена еще одна птица. Изначально, птиц должно было быть пятнадцать, но получилось так, что одну птицу передавать не стали из-за состояния ее здоровья. Отправка состоялась только сейчас», — объяснили в зоопарке. В стае уже сложилась определенная иерархия, но новичок повел себя очень уверенно, чем удивил даже зоотехников. Группа отлично приняла смелого фламинго. Также к ней присоединился розовый собрат, которого несколько лет назад нашли ослабленного, с обмороженными ногами и спасли, принеся в зоопарк. Все это время он жил в вольере с водоплавающими птицами, а недавно его решили перевести к сородичам.

Фото: О. Головина