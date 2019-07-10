На пляже «Звезда» пройдет четвертый фестиваль пляжного отдыха «Электронный берег»

Со 2 по 4 августа самое летнее и пляжное событие соберет вместе более двадцати тысяч созидателей и новаторов Сибири, разделяющих увлечение спортом, танцами, гастрономией, современной музыкой и отличной компанией.

В этом году организаторы решили открыть двери для всех желающих стать частью самого масштабного пляжного фестиваля и построить его своими руками в буквальном смысле. Для этого будет два специальных дня: Under construction day ­— день монтажей перед фестивалем: прибить, подкрасить, помочь в создании активностей и арт-объектов, а Demontazh party — уборка, приведение пляжа в первозданный вид.

Спортсмены поборются за призы как в водных дисциплинах: виндсерфинге, сапсерфинге, парусной регате и сап-поло, так и в «сухопутных»: кроссфите, воркауте, фристайле на батутах. Регистрация на турниры открыта на сайте фестиваля.

Все лучшее, что было на предыдущих фестивалях, вернется и в этот раз. Уже легендарный dance battle — более десяти часов выступлений одних из лучших танцоров в самых популярных направлениях танцев: hip-hop, dancehall, vogue, all styles, а также pole dance . Участники смогут пробежаться по бассейну с неньютоновской жидкостью и подкрепиться, чтобы энергии хватило на все, в лучших кафе и барах Новосибирска, которые соберутся на одном фудкорте!

Фестиваль украсят сразу несколько хэдлайнеров: «АлоэВера», «Морэ & Рэльсы», «Ocean Jet». Дополнять морские волны звуковыми будут лучшие музыканты Сибири на двух сценах, одна из которых разместится прямо в воде.

Вход на фестиваль по-прежнему бесплатный. С Речного вокзала будет организован бесплатный трансфер. Подробности на сайте fest.2090000.ru