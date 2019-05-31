В Новосибирском зоопарке родился котенок редкого окраса

Малышей уже можно увидеть, когда мать позволяет им прогулки — первые недели они не покидали укрытие. У одного шерсть серо-песочного цвета, а второй пошел в отца. Черного самца по имени Шензен Новосибирский зоопарк получил из Франции в 2015 году. Камышовые коты с таким окрасом встречаются крайне редко, и он стал первым черным хаусом в коллекции.

Камышовый кот крупнее домашних кошек: в длину может быть почти метр, и весить от восьми до двенадцати килограммов. Они обычно живут в густых зарослях тростника и колючих кустарников по низменным берегам рек, озёр и морей. Именно в таких условиях хаусы встречаются на западном побережье Каспийского моря, в Закавказье, Средней Азии.