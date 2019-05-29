Имена белых медвежат понравились не всем

Для того, чтобы выбрать им имена, было устроено SMS-голосование. Всего зоопарк дал десять вариантов, из которых желающие могли выбрать любимый: Снежок и Снежинка, Умка и Снежка, Норди и Шайна, Беринг и Арктика, Айсберг и Аляска, Алтай и Саяна, Сириус и Беллатрикс, Орион и Веда, Лукас и Хлоя, Лоло и Пепе. Тем не менее, когда пара «Норди и Шайна» победила, некоторые выразили сомнение, что именно за них проголосовало большинство — кому-то имена показались «безликими», кто-то вообще не понял их значение. Как пояснили в зоопарке, в паре имена медвежат образуют фразу «северное сияние».