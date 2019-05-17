В Новосибирске появились первые фламинго

Четырнадцати «новичкам» нужно было привыкнуть к своему павильону и отойти от стресса, связанного с переездом. Сейчас фламинго освоились и знакомятся с новым домом — посетители уже могут ими полюбоваться! В природе эти птицы живут у водоемов, поэтому павильон для них построен на берегу Лебединого озера. Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал: «Фламинго круглогодично будут жить на берегу озера. В теплое время года они смогут быть у воды, для них отгорожена часть акватории. С наступлением холодов выход на улицу будет закрываться, но у посетителей будет возможность наблюдать за фламинго. В павильоне предусмотрено смотровое окно. Внутри павильона для птиц созданы все условия: там есть небольшой бассейн. На одной из стен установлено зеркало. Это сделано для психологического комфорта фламинго. Когда им кажется, что их много, они себя уверенней чувствуют. Орнитологи давно убедились в этом, и зоопаркам рекомендовано использовать зеркала».

Все четырнадцать птиц примерно одного возраста — полтора года. Их оперение серого цвета с вкраплениями розового, но по мере взросления они будут становиться все более яркими, красными — интенсивность окраса перьев фламинго зависит от корма. В зоопарке для птиц имитируют естественные условия: «Фламинго ищут корм в воде. Своим особым клювом зачерпывают воду, вместе с рачками, моллюсками, водорослями. Внутри клюва у них есть специальные пластинки: они позволяют процеживать смесь: вода выталкивается, а все вкусное и полезное проглатывается. Мы добавляем им корм в воду, строго соблюдая нужные пропорции».

