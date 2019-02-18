В Новосибирске можно обменять ненужную бумагу на дерево

Сбор ненужной макулатуры снизит нагрузку на городские свалки, новые деревья очистят воздух и защитят от ветров и засухи, а дети получат урок об отношении к окружающей среде. Обменять вторсырье на саженец можно в течение зимы и весны — участники получат свой подарок в мае. Среди растений — ели, сосны, кедра, смородины, малины, яблони, смородины, сирени, луковицы лилий, пионов и другие. Заявку на участие можно оставить в группе акции, также организаторы сообщили, что всегда ради волонтерам, которые требуются для выдачи и посадки саженцев в детских учреждениях и других задач.