Новый год-2019: куда сходить в Новосибирске

Рассказываем, где встретить праздник и какие места посетить во время каникул .

Новогодний городок на Площади Ленина в этом году посвящен Году театра в России, поэтому он сделан в виде театральной сцены, на которой представят театры города Новосибирска. В полночь 31 декабря именно там прогремит главный салют.

На Михайловской набережной по традиции построят ледовый городок, который откроется уже в воскресенье 30 декабря. 7 января там пройдет специальная рождественская программа. Об остальных городских мероприятиях можно узнать ниже — каждый район приготовил свои развлечения!

Новый год 2019 в Новосибирске — программа мероприятий

Площадь Ленина

31 декабря, в 23.00 — празднование Нового года на площади Ленина

7 января, в 12.00 — праздничная программа «Рождество» в Новогоднем городке на площади им. Ленина

8 января, в 14.00 — подведение итогов конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры в рамках XVIII Сибирского фестиваля снежной скульптуры

Михайловская набережная

30 декабря, в 18.00 — торжественное открытие ледового городка

7 января, в 17.00 — Рождество в ледовом городке

Первомайский сквер

С 4 января, в течение всего дня — XVIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры и выставка снежных скульптур

Вознесенский кафедральный собор, ул. Советская, 91

6 января, в 18.30 — Открытие рождественских празднований, фейерверк

Калининский район, сквер по ул. 25 лет Октября

29 декабря, в 12.00 — праздничная программа «Новый год! Новый год! В сказку добрую зовет!»

3 января, в 13.00 — игровая программа для детей «Волшебство новогодних затей»

4 января, в 13.00 — семейная игровая программа «Новогодний фейерверк»

7 января, в 13.00 — праздничная программа для посетителей парка «Рождественская сказка»

Кировский район, Затулинский городок аттракционов,

Ул. Зорге, 47

3 января, в 13.00 — спортивно—развлекательная программа «Аквапарк по—сибирски»

5 января, в 13.00 — развлекательная программа «Снежный бой»

6 января, в 13.00 — экспромт—театр «Сказка про Рождественские колядки»

7 января, в 13.00 — тематическая программа «С Рождеством Христовым»

Парк «Бугринская роща», ул. Саввы Кожевникова, 39

4 января, в 13.00 — спортивно—развлекательная программа «Зимой не напугать сибиряка»

6 января, в 16.00 — экспромт—театр «Народные сказки колядо—вальные»

7 января, в 16.00 — тематическая программа «Праздник Рождества»

8 января, в 15.00 — соревнования по хоккею с метлами «Необычное первенство»

Ленинский район, Парк им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

1 января, в 16.00 — районное праздничное мероприятие «День новогодней елки»

2 января, в 16.00 — районное праздничное мероприятие «День спорта»

3 января, в 16.00 — районное праздничное мероприятие «Варежкин день»

4 января, в 16.00 — районное праздничное мероприятие «День валенка»

5 января, в 16.00 — районное праздничное мероприятие «День друзей»

6 января, в 16.00 — районное праздничное мероприятие «Маскарад»

7 января, в 16.00 — районное праздничное мероприятие «Рождественский день»

8 января, в 16.00 — районное праздничное мероприятие «Самый зимний день»



Первомайский район, Парк «Первомайский», ул. Маяковского, 5а

1 января, в 15.00 — развлекательная праздничная программа «Мандариновый старт»

2 января, в 15.00 — новогоднее рождественское представление

3 января, в 15.00 — новогоднее рождественское представление

4 января, в 15.00 — арт—площадка «Снежная фантазия»

5 января, в 15.00 — музыкально—игровая программа «Новогодние чудеса от Деда Мороза»

6 января, в 15.00 — новогоднее рождественское представление

ул. Парковая, 88

29 декабря, в 14.00 — новогодняя семейная игровая программа «Скоро, скоро Новый год!»

5 января, 14.00 — семейный мини—фестиваль снежных фигур «Всей семьей мы зиму любим!»

7 января, 14.00 — игровая программа «Рождественский хоровод»в 14.00 — II Фестиваль «Снеговик — 2018», открытый творческий конкурс «Наш теплый парк»

7 января, в 13.00 — развлекательная программа «Рожествен—ские встречи»

Площадка перед ДК «Академия», ул. Ильича, 4

5 января, в 18.00 — праздничное театрализованное народное гуляние «Веселое Рождество»

Центральный округ (Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы)

Парк «Центральный», ул. Мичурина, 8

29 — 30 декабря, 2 — 8 января, в 15.00 — семейная игровая программа «Зимние шалости»

29 — 30 декабря, 2 — 6 января, в 19.00 — вечерняя развлекательная программа

2 — 8 января, в 16.30 — игровая программа «В резиденции Деда Мороза»

7 января, в 18.00 — рождественская музыкальная программа

Парк «Заельцовский», ул. Парковая, 88

29 декабря, в 14.00 — новогодняя семейная игровая программа «Скоро, скоро Новый год!»

5 января, 14.00 — семейный мини—фестиваль снежных фигур «Всей семьей мы зиму любим!»

7 января, 14.00 — игровая программа «Рождественский хоровод»



