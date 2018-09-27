Цены на проезд в транспорте вырастут в ноябре

Стоимость проезда может увеличиться на четыре рубля.

На сессии горсовета мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал предложение о повышении тарифов из-за частных аварий и неполадок общественного транспорта: «Повышение тарифа за проезд — шаг, без которого нельзя развивать общественный городской транспорт. Это выверенное решение. Я солидарен с теми высказываниями, с которыми обращаются сегодня общественные организации транспортников, профсоюзы транспортников, транспортный союз. Они говорят, что время для изменения тарифа до экономически безопасного уровня назрело. Наши предприятия, обеспечивающие работу общественного транспорта, не должны пребывать в постоянном дефиците».

Конкретные цифры нового тарифа пока неизвестны. Заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин пояснил, что конкретные показатели будут рассмотрены в период с 5 по 10 октября: «Тариф будет больше 20 рублей, сейчас про цифры говорить достаточно рано».