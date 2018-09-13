Владельцы банковских карт сэкономят на проезде в метро

С 13 сентября при оплате поездки бесконтактной картой Mastercard можно будет получить скидку в два рубля с обычных двадцати.



Эта акция Новосибирского метрополитена продлится до 30 ноября. В пресс-службе объяснили: «С 13 сентября 2018 года держатели бесконтактных карт Mastercard при оплате проезда непосредственно на турникете метрополитена получат скидку два рубля, стоимость проезда составит 18 рублей», — сообщили в новосибирском метрополитене.