За Оперным театром увеликовечили легендарный трамвай №13

Стену лекторий-бара на улице Депутатской теперь украшает большое граффити горящего трамвая.

Компанию новосибирскому герою составило изображение советского автомобиля УАЗ «буханки» - оба нарисовали художники команды «Такнадо!» в ночь на 3 сентября. Весной им уже пришлось поработать над настоящим трамваем — они украсили «Тринадцатый» рисунками. «Трамвай № 13 — один из новых символов Новосибирска. Как любой современный герой он имеет сложный, неоднозначный характер. ПОТОК СитиЦентр Бар подарил трамваю № 13 новую жизнь, пригласив Михаила из "Такнадо!" увековечить свой шедевр на стене пространства», — сообщил новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.