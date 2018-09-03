Будущее здесь: в центре появились лавочки с Wi-Fi

Кроме пользования бесплатным интернетом, горожане смогут, не вставая, зарядить свои смартфоны.

Пилотный проект компании "Новотелеком" стартовал во дворе дома по адресу Коммунистическая, 43, где работает несколько популярных заведений. Скамейки светятся в темноте, а начать пользоваться бесплатной сетью очень легко - достаточно зарегистрироваться с помощью своего мобильного номера, как это принято в ресторанах и торговых центрах. Рассчитаны новинки на довольно большое количество пользователей, и уже начинают набирать популярность. Главный вопрос сейчас - насколько хорошо лавочки, оборудованные USB-портами, перезимуют в суровых сибирских условиях, если тест-драйв окажется успешным, компания пообещала установить такие же и в других людных местах города в следующем году.