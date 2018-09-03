Зоопарк накормил енотов «напоказ»

Видео новой традиции руководство зоопарка выложило на своем Youtube-канале.

С недавнего времени в Новосибирске стали практиковать «показательные» кормления животных — о них заранее предупреждают в группе зоопарка ВКонтакте и приглашают всех желающих насладиться зрелищем в непосредественной близости от вольера. У тех, кто не успел приехать, есть возможность понаблюдать за животными на видео.

Еноты содержатся во многих зоопарках мира, в Новосибирском они отлично размножаются. В их вольерах создаём условия, максимально приближенные к природным, чтобы не мешать им реализовывать инстинкты — перед едой звери полощут корм в воде, получив свое русское название.

Кроме енотов, в зоопарке «показательно» кормили тигров и пум.