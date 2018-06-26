Бракосочетание Достоевского и конспекты Крячкова: Краеведческий музей покажет редкие архивные документы

Новая выставка посвящена одновременно двум юбилеям: Новосибирска и государственной архивной службы России.

Уже открывшаяся для посетителей экспозиция включает в себя подлинные документы по истории Новониколаевска-Новосибирска и всего Сибирского региона, включенные в реестр «Уникальных документов Новосибирской области». Некоторые экспонаты гости музея увидят впервые — например, нереализованный проект Народного дома и чертеж часовни во имя святителя и чудотворца Николая на Николаевском (Красном) проспекте архитектора А. Д. Крячкова, метрические книги с записями о рождении Г. Ф. Байдукова и А. И. Покрышкина, бракосочетании Федора Достоевского и Марии Исаевой в городе Кузнецке, первую газету Новониколаевска «Народная летопись» от 1906 года и многие другие уникальные документы.

Выставка будет работать в Краеведческом музее до 8 июля.