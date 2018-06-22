Новосибирский метрополитен изменит правила продажи жетонов

Нововведения вступят в силу с 1 июля.

В пресс-службе мэрии объяснили: «В новосибирском метрополитене с 1 июля будет осуществляться выдача документов о приёме денег от пассажиров с применением контрольно-кассовой техники». У автоматов по продаже жетонов уже появились новые голубые ящики — в них находятся встроенные кассы, которые будут выдавать чеки после покупки. Руководство метрополитена установила оборудование, чтобы продажа жетонов соответствовала Федеральному закону № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и расчётов с использованием электронных средств платежа».